"Чорно-жовті" націлилися на плеймейкера Генка Константіноса Карецаса.
Константінос Карецас, Getty Images
11 липня 2026, 23:57
Атакувальний півзахисник Генка Константінос Карецас опинився в сфері інтересів Боруссії Дортмунд, передає портал Sky Sport DE.
Повідомляється, що найбільшою перешкодою до трансферу 18-річного грека для "чорно-жовтих" залишаються фінансові вимоги його клубу. За свого таланта бельгійці хочуть отримати близько 35 млн євро.
Боруссія Дортмунд зіткнеться з конкуренцією в боротьбі за Карецаса. Контракт плеймейкера з Генком розраховано до кінця червня 2029 року.
Протягом сезону-2025/26 Константінос відзначився трьома голами й 18-ма асистами в 49-ти матчах усіх турнірів. У футболці збірної Греції гравець провів 10 поєдинків, в яких записав на свій рахунок три результативних удари та одну гольову передачу.
У віці 17 років і 124 днів Карецас став наймолодшим в історії грецької національної команди автором гола, також встановивши ідентичний рекорд у Лізі націй.
Нагадаємо, про відхід атакувального півзахисника Юліана Брандта після семи років у клубі Боруссія Дортмунд оголосила ще в березні.