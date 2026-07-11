Німеччина

"Чорно-жовті" націлилися на плеймейкера Генка Константіноса Карецаса.

Атакувальний півзахисник Генка Константінос Карецас опинився в сфері інтересів Боруссії Дортмунд, передає портал Sky Sport DE.

Повідомляється, що найбільшою перешкодою до трансферу 18-річного грека для "чорно-жовтих" залишаються фінансові вимоги його клубу. За свого таланта бельгійці хочуть отримати близько 35 млн євро.

Боруссія Дортмунд зіткнеться з конкуренцією в боротьбі за Карецаса. Контракт плеймейкера з Генком розраховано до кінця червня 2029 року.

Протягом сезону-2025/26 Константінос відзначився трьома голами й 18-ма асистами в 49-ти матчах усіх турнірів. У футболці збірної Греції гравець провів 10 поєдинків, в яких записав на свій рахунок три результативних удари та одну гольову передачу.

У віці 17 років і 124 днів Карецас став наймолодшим в історії грецької національної команди автором гола, також встановивши ідентичний рекорд у Лізі націй.

Нагадаємо, про відхід атакувального півзахисника Юліана Брандта після семи років у клубі Боруссія Дортмунд оголосила ще в березні.