Німеччина

Але відсутні в юнака достатньо солідні.

Дортмундська Боруссія найближчим часом має завершити трансфер німецького нападника Каріма Адеємі до каталонської Барселони.

І вже "джмелі" активно працюють над підписанням заміни для свого 24-річного виконавця.

Серед імовірних кандидатів присутній і сенегальський вінгер французького Парі Сен-Жермен Ібраїм Мбає.

18-річний виконавець долучився до основної команди чемпіонів Франції на початку минулого сезону, але до статусу стабільного гравця стартового складу йому ще далеко.

Утім, у контракті юнака прописані відступні в розмірі 50 млн євро, що спрощує ситуацію довкола його можливого трансферу цього літа.

Окрім Дортмунда, за Мбає стежать також і РБ Лейпциг, Тоттенгем та Астон Вілла.