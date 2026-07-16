Німеччина

Гравець обирає клуб для старту кар’єри на найвищому рівні.

Німецький нападник бельгійського Брюгге Ніколо Трезольді є одним із найбільш перспективних гравців свого покоління в молодіжній збірній "Бундестім".

Останній сезон на клубному рівні для 21-річного виконавця виявився надзвичайно продуктивним із 58 матчами, 23 голами та дев’ятьма асистами, тож уже за рік після трансферу за скромні 7,5 млн євро "чорно-сині" готуються до значно більш прибуткового продажу футболіста.

Тим паче, коли полюють за Трезольді такі клуби, як лондонський Арсенал та дортмундська Боруссія.

"Каноніри" ще за ходом сезону почали вести перемовини щодо німця, але рішучого кроку так і не зробили, тоді як "джмелі" за останні дні досягли домовленості з агентами Ніколо й готують офіційну пропозицію для Брюгге.

От тільки бельгійці хочуть бачити не менше 35 млн євро, тоді як дортмундці готуються в першому раунді запропонувати лише 30 млн євро.