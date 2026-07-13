Німецький клуб досяг домовленості з Бернлі щодо трансферу французького захисника.
Максім Естев, gettyimages
13 липня 2026, 14:48
Центральний захисник Бернлі Максім Естев продовжить кар’єру в РБ Лейпциг. За інформацією Фабріціо Романо, усі деталі угоди вже узгоджені.
Повідомляється, що РБ Лейпциг і Бернлі погодили трансфер за 32 мільйони євро
, включаючи бонуси.
Уже завтра 24-річний француз вирушить до Німеччини, де пройде медичний огляд перед офіційним підписанням контракту. Романо зазначає, що усна домовленість між сторонами була досягнута ще минулого тижня, а тепер угоду остаточно завершено.
В минулому сезоні гравець провів 36 поєдинків за англійську команду в усіх турнірах. За підсумками минулої кампанії Бернлі посів
останнє місце в АПЛ та покинув елітний дивізіон.