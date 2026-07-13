Центральний захисник Бернлі Максім Естев продовжить кар’єру в РБ Лейпциг. За інформацією Фабріціо Романо, усі деталі угоди вже узгоджені.

Повідомляється, що РБ Лейпциг і Бернлі погодили трансфер за 32 мільйони євро, включаючи бонуси.

Уже завтра 24-річний француз вирушить до Німеччини, де пройде медичний огляд перед офіційним підписанням контракту. Романо зазначає, що усна домовленість між сторонами була досягнута ще минулого тижня, а тепер угоду остаточно завершено.

В минулому сезоні гравець провів 36 поєдинків за англійську команду в усіх турнірах. За підсумками минулої кампанії Бернлі посів  останнє місце в АПЛ та покинув елітний дивізіон.