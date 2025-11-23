Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 23 листопада, розпочавшись о 21:45.

У рамках 12-го туру італійської Серії А-2025/26 відбудеться Дербі делла Мадонніна — Інтер "прийматиме" Мілан.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 23 ЛИСТОПАДА, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОЦЦА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У дебютному для Крістіана Ківу міланському дербі в якості головного тренера перед ним стоїть виклик у вигляді необхідності перервати серію з п'яти матчів без перемог Інтера над Міланом (2Н, 3П) у всіх турнірах. У XXI столітті більш успішним для "россонері" в принциповій дуелі був тільки проміжок від листопада 2002 до квітня 2005 року, коли "нерадзуррі" залишилися без звитяги аж десять разів поспіль (3Н, 7П).

Після домашньої перемоги Наполі над Аталантою (3:1), Інтер утратив першу сходинку турнірної таблиці Серії А (-1 від неаполітанців), тоді як Мілан у разі здобуття трьох очок сьогодні й сам може повернутися на вершину, що також залежить від виїзного матчу Роми проти Кремонезе. Інтер сподіватиметься не оступитися в дербі й у гарному настрої підійти до поєдинку Ліги чемпіонів з Атлетіко в Мадриді.

Не обтяжена єврокубками команда Массіміліано Аллегрі не програвала з першого туру чемпіонату. Безпрограшна серія "россонері" в усіх турнірах становить 11 матчів (7В, 4Н). Проте, у деяких із них Мілан виглядав недостатньо переконливо. Після дербі клуб двічі поспіль зустрінеться з Лаціо, тож падіння бойового духу внаслідок потенційної невдачі сьогодні може стати проблемою.

"Нерадзуррі" в своїй нинішній формі спроможні досягнути бодай скромного успіху й за версією букмекерів саме вони мають більші шанси на звитягу в майбутньому Дербі делла Мадонніна. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.06, тоді як можливості Мілана оцінюються показником 3.84. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.42.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Крістіан Ківу, головний тренер Інтера: "Як і завжди, я транслюю команді зосередженість і рішучість. Інтер вийде на поле з більшою мотивацією, аніж зазвичай, і це нормально. Як на мене, ідеально було б мати такий запал перед кожним матчем, навіть проти слабших клубів, адже тільки так ми знайдемо стабільність. У дербі немає фаворитів, тому потрібно максимально використовувати свої моменти, вигравати якнайбільше єдиноборств і бути уважними".

Массіміліано Аллегрі, головний тренер Мілана: "Дербі, безумовно, буде неймовірною подією для міста. У 2010 році я добре стартував, здобувши три поспіль перемоги над Інтером, але пізніше тричі поступився, зіграв унічию й ще раз програв. Це зустріч із дуже сильним колективом, який, разом із Наполі, є фаворитом у боротьбі за чемпіонство. Однак дербі завжди є винятковим матчем. Маємо прагнути до зосередженості й вдалого з технічної точки зору виступу".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — К. Аугусто, Барелла, Чалханоглу, Сучич, Дімарко — Тюрам, Мартінес

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьйо, Бартезагі — Пулішич, Леан

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА