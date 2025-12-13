Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

Торіно у матчі 15 туру італійської Серії А на своєму полі мінімально обіграв Кремонезе з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 27 хвилині, а його автором став Нікола Влашич.

Після 15 турів Торіно набрав 17 очок та піднявся на 12 місце в Серіі А, а у Кремонезе 20 балів і дев'ята позиція.

Торіно — Кремонезе 1:0

Гол: Влашич, 27.

Торіно: Палеарі — Коко, Маріпан, Ісмаїлі — Лазаро (Лазаро, 90+1), Гінейтіс (Казадеі, 64), Асллані (Ількхан, 90+1), Влашич, Педерсен — Адамс (Нгонге, 83), Сапата (Сімеоне, 64).

Кремонезе: Аудеро — Чеккеріні, Баскіротто, Террачано — Пеццелла (Санабрія, 63), Вандепютте (Васкес, 77), Бондо (Дзербін, 52), Паєро, Барб'єрі (Флоріані, 63)— Варді, Бонаццолі (Мумбанья, 77).

Попередження: Педерсен — Барб'єрі, Паєро.