Італія

Форвард має змогу зіграти проти колишніх партнерів по команді вже сьогодні.

Лоренцо Лукка знову опиниться на добре знайомому для себе стадіоні — нападник Наполі має шанс зіграти проти Удінезе, клубу, в якому він уперше по-справжньому заявив про себе на рівні Серії А. Втім, це повернення має радше символічний характер, адже італієць навряд чи отримає значний ігровий час.

Наразі Лукка залишається гравцем ротації. У тренерській ієрархії він поступається Расмусу Гойлунду, який закріпився в ролі основного центрфорварда, тож італійцю доводиться задовольнятися короткими виходами на поле.

Також ситуація в команді напряму пов’язана з фізичним станом Ромелу Лукаку. Як раніше зазначав головний тренер Антоніо Конте, бельгієць ще не набрав оптимальних кондицій, і терміни його повного повернення залишаються невизначеними. Саме тому Наполі не має намірів прощатися з Луккою, вважаючи його важливим страховим варіантом у сезоні, де травми відіграють ключову роль.

Остаточні висновки в клубі планують зробити впродовж найближчих тижнів. Якщо Лукаку стабільно повернеться до складу, італійський форвард може почати розглядати альтернативи своєму майбутньому вже ближче до літа.