Італія

Гендузі увійшов до шорт-листа турецького клубу, ринкова вартість гравця — 32 млн євро.

Стамбульський Галатасарай приглядається до хавбека з Серії А Маттео Гендузі, повідомляє видання Fanatik. 26-річний півзахисник був доданий скаутами турецького клубу до шорт-листа потенційних трансферів.

Права на Гендузі належать римському Лаціо, а контракт гравця розрахований до кінця червня 2028 року. За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 32 мільйони євро.

Цього сезону Маттео провів за Лаціо 13 матчів в усіх турнірах, забив 2 голи та зробив 1 результативну передачу.