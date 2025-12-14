Італія

Після численних рецидивів Мілік нарешті долучився до групових тренувань.

Аркадіуш Мілік зробив важливий крок на шляху до повернення у великий футбол. Нападник Ювентуса вперше за 550 днів знову взяв участь у тренуванні разом із командою.

Польський форвард приєднався до туринського клубу з Марселя в оренду у 2022 році, а вже влітку 2023-го Ювентус викупив контракт гравця за приблизно 8 мільйонів євро. За цей час Мілік устиг провести 75 матчів, у яких відзначився 17 голами та двома асистами.

Востаннє нападник виходив на поле 25 травня 2024 року, коли туринці обіграли Монцу з рахунком 2:0 у Серії А. Уже в червні 2024 року Мілік зазнав серйозної травми зв’язок коліна, після чого його відновлення неодноразово ускладнювалося рецидивами.

Нинішнє тренування не було повністю повноцінним — 31-річний гравець лише частково працював у загальній групі, однак сам факт його присутності поруч із партнерами став великим проривом після півтора року вимушеної паузи.

У Ювентусі поки не поспішають називати терміни повернення Міліка до матчів, проте цей крок дає підстави для обережного оптимізму як для тренерського штабу, так і для вболівальників клубу.