Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 14 грудня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 15-го туру італійської Серії А-2025/26 у Болоньї місцевий однойменний клуб прийматиме туринський Ювентус.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 14 ГРУДНЯ, 21:45. СТАДІО РЕНАТО ДАЛЬ'АРА, БОЛОНЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Представники Італії на євроарені Болонья та Ювентус сьогодні ввечері намагатимуться виявити сильнішого на тлі своїх успіхів серед тижня. "Б'янконері" вдома впоралися з кіпрським Пафосом (2:0) у Лізі чемпіонів, а "россоблу" в Лізі Європи гостювали в іспанської Сельти й досягнули вольової звитяги (2:1) завдяки дублю ексгравця туринців Федеріко Бернардескі.

Зазнавши тільки двох поразок у 23-х домашніх матчах усіх турнірів у 2025 році при 15-ти перемогах і шести нічиїх, команда Вінченцо Італьяно сподіватиметься щонайменше не погіршити цю статистику. У той же час Болонья свого сьогоднішнього суперника не перемагала з лютого 2011 року, тоді як конкретно на Стадіо Ренато Даль'Ара туринський гранд уникає невдач аж із листопада 1998-го.

Туром раніше Ювентус не пройшов випробування колишнім клубом свого керманича Лучано Спаллетті. Туринці на виїзді поступилися Наполі з рахунком (1:2), зазнавши третьої поразки поза власним полем в останніх п'яти поєдинках чемпіонату. Покращення виїзної форми шляхом здобуття трьох очок у сьогоднішній дуелі дозволить їм обійти "россоблу" в турнірній таблиці.

За версією букмекерів, саме "б'янконері" мають більші шанси на успіх у передостанньому протистоянні чергового туру Серії А. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 2.53, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 3.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.24.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Болонья: Равалья — Гольм, Геггем, Лукумі, Міранда — Моро, Фергюсон — Орсоліні, Одгор, Камб'ягі — Кастро

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Келлі, Копмейнерс — Маккенні, Тюрам, Локателлі, Камб'язо — Консейсан, Їлдиз — Девід

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА