Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

У матчі 15 туру італійської Серії А Мілан на своєму полі не зміг обіграти Сассуоло. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Гості відкрили рахунок на 13 хвилині зусиллями Ісмаеля Коне, проте ще до перерви "россонері" відігралися завдяки голу Давіде Бартезагі.

На старті другого тайму Бартезагі оформив дубль, вивівши команду Массиміліано Аллегрі вперед, проте на 77 хвилині Арман Лор'єнте зрівняв цифри на табло.

Після 15 турів Мілан набрав 32 очки і поки що лідирує у Серії А, випереджаючи Наполі та Інтер на один та два бали відповідно, але у них є гра в запасі. В активі Сассуоло 21 очко та дев'ята позиція.

Мілан — Сассуоло 2:2

Голи: Бартезагі, 34, 47 — Коне, 13, Лор'єнте, 77.

Мілан: Меньян — Павлович, Габбія (Де Вінтер, 60), Томорі — Бартезагі (Еступіньян, 90+1), Рабьо, Модрич, Лофтус-Чік, Салемакерс (Атекаме, 90) — Нкунку, Пулішич (Річчі, 73).

Сассуоло: Мурич — Канде (Дойг, 60), Мухаремович, Ідзес, Валукєвич — Коне, Матич, Торстведт — Фадера (Лор'єнте, 59), Вольпато (Шеддіра, 86), Пінамонті (Моро, 86).

Попередження: Лофтус-Чік — Фадера, Мухаремович, Торстведт.