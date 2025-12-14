Італія

Італійський гранд розглядає можливість оренди бразильського нападника вже у січні.

Майбутнє Габріела Жезуса в лондонському Арсеналі опинилося під питанням.

Як повідомляє Corriere dello Sport, італійський Мілан активно стежить за ситуацією навколо бразильського форварда і розглядає можливість його підписання під час зимового трансферного вікна.

Жезус, який пропустив майже рік через розрив передньої хрестоподібної зв'язки, щойно повернувся до гри. Він вже встиг зіграти 30 хвилин у матчі Ліги чемпіонів проти Брюгге, а також з'явився на полі в суботньому поєдинку Прем'єр-ліги проти Вулвергемптона.

Сам гравець емоційно прокоментував своє повернення: "Перші три місяці у мене було багато сумнівів... Я так щасливий, що можу просто вийти на вулицю і пограти з хлопцями. Я відчуваю, що більш ніж готовий. Бог врятував мені життя".

Мікель Артета також висловив радість від повернення нападника, зазначивши, що Жезус має особливу якість об'єднувати всіх навколо себе.

Однак, россонері бачать у Жезусі підсилення для своєї атаки. Мілан зацікавлений виключно в оренді гравця, оскільки повноцінний трансфер є фінансово непідйомним для клубу. Навіть оренда може стати проблемою через високу зарплату бразильця, яка становить 16 мільйонів євро на рік.

Головним мотиватором для переходу може стати бажання самого Жезуса отримати стабільну ігрову практику перед Чемпіонатом світу 2026 року. З огляду на наявність в Арсеналі Віктора Дьокереша та універсальність Мікеля Меріно, бразилець ризикує не отримати достатньо хвилин у Лондоні.