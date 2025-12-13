У продовженні 15 туру Серії А.
13 грудня 2025, 23:40
Аталанта - Кальярі 2:1
Голи: Скамакка, 11, 81 - Гаетано, 75
Аталанта: Карнезеккі — Коссуну (Самарджич, 79), Джимсіті (Аханор, 55), Колашинац — Дзаппакоста (Пашалич, 79), де Рон, Едерсон (Залевські, 66), Бернасконі (Муса, 66) — Де Кетеларе — Скамакка, Лукман
Кальярі: Капріле — Дзаппа (Гаетано, 58), Родрігес (Ідріссі, 66), Луперто (Паволетті, 87) — Палестра, Адопо (Лувумбу, 87), Дейола, Фолоруншо, Оберт — Еспозіто, Борреллі (Праті, 58)
Попередження: Бернасконі — Родрігес, Гаетано