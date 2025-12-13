Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

Лаціо у матчі 15 туру італійської Серії А в гостях здобув мінімальну перемогу над Пармою з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 82 хвилині, а його автором став Тіджані Нослін.

При цьому на момент взяття воріт суперника "орли" вже грали вдев'ятьох після вилучень Маттіа Дзакканьї та Томи Башича на 42 та 78 хвилинах відповідно.

Після 15 турів Лаціо набрав 22 очки і піднявся на восьме місце в Серії А, а у Парми 14 балів та 17 рядок перед зоною вильоту.

Парма — Лаціо 0:1

Гол: Нослін, 82.

Парма: Корві — Брітшгі, Дельпрато, Валенті, Валері — Бернабе, Естевес, Кейта (Джурич, 86) — Орістаніо (Ондрейка, 70), Пеллегріно, Бенедичак (Кутроне, 77).

Лаціо: Проведель — Марушич, Патрік (Провстгор, 70), Романьйолі, Пеллегріні — Гендузі, Катальді (Весіно, 88), Башич — Канчельєрі (Деле-Баширу, 70), Кастельянос, Дзакканьї.

Попередження: Валері, Естевес — Канчельєрі.

Вилучення: Дзакканьї, 42, Башич, 78.