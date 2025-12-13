Італія

Італійці шукають форварда.

Італійський Мілан може орендувати нападника лондонського Вест Гем Юнайтед Нікласа Фюллькруга. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 32-річний нападник хоче змінити команду, оскільки отримує недостатню кількість ігрового часу у стані «молотобійців».

Зазначається, що «россонері» розглядають можливість оформити орендну угоду щодо досвідченого форварда, але він не є пріоритетним варіантом для італійців.

Цього сезону Ніклас Фюллькруг відіграв за Вест Гем девʼять матчів (413 хвилин).