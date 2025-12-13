Італійці шукають форварда.
Ніклас Фюллькруг, Getty Images
13 грудня 2025, 11:51
Італійський Мілан може орендувати нападника лондонського Вест Гем Юнайтед Нікласа Фюллькруга. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, 32-річний нападник хоче змінити команду, оскільки отримує недостатню кількість ігрового часу у стані «молотобійців».
Зазначається, що «россонері» розглядають можливість оформити орендну угоду щодо досвідченого форварда, але він не є пріоритетним варіантом для італійців.
Цього сезону Ніклас Фюллькруг відіграв за Вест Гем девʼять матчів (413 хвилин).