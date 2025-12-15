Україна

Хорват відзначив роботу донецького клуба.

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна підбив підсумки першої половини сезону. Цитує хорватського функціонера офіційний сайт «гірників».

«Важкі пів року для нас. Зіграли на вісім матчів більше, ніж минулого сезону через кваліфікації. Травми, трансфери…

Втратили багато очок, але все одно ми знаходимось там, де хочемо бути. Впевнений, що ми на правильному шляху.

Важкі переїзди у нас. Ви знаєте, що ми тримаємо український футбол в Європі і будемо намагатися залишитися там надовго, представляти Україну на високому рівні.

Можу лише подякувати за ці пів року. У нас залишилася ще одна гра з Рієкою у Лізі конференцій, де треба взяти максимум, грати на перемогу, щоб потрапити у першу вісімку", — сказав Срна.

Матч із Рієкою заплановано на 18 грудня. Початок о 22:00.