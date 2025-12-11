Ліга конференцій

Тренер закликає гравців зберегти енергію та рухатися вперед після важливого результату.

Головний тренер Фіорентини Паоло Ванолі прокоментував перемогу команди над Динамо Київ у матчі Ліги конференцій (2:1). Цей успіх став для нього першим на чолі клубу після тривалої серії невдач.

Ванолі підкреслив, що результат має величезне значення для психологічного стану гравців:

"Ми хотіли здобути цю перемогу будь-якою ціною, бо вона дуже важлива для морального стану команди. Нарешті знайшли сили переломити ситуацію. У нас ще дуже багато проблем, у головах залишаються фантоми попередніх невдач, але це нормально", — зазначив наставник.

Наставник задоволений тим, як його підопічні проявили себе на полі:

"Я вірю, що ця команда може грати саме так. Хлопці це продемонстрували. Та це не означає, що ми вже зрушили з мертвої точки – потрібно зловити правильний момент і рухатися далі".

Окремо Ванолі похвалив гравців, які вийшли на заміну, особливо Куаме:

"Куаме — наш єдиний вінгер, який здатний дати такий імпульс. Він увійшов у гру чудово. Сьогодні нам потрібен був правильний настрій, і ті, хто вийшов зі старта чи з лави, зробили свою роботу".

Тренер наголосив, що команда одразу переходить до підготовки наступного матчу:

"Я сказав хлопцям: подивіться, скільки сил ви сьогодні потратили. Це має стати прикладом перед наступною грою. Ми їдемо на невеликий збір, щоб відновитися. Наступний матч — надважливий".

Ванолі підкреслив, що команда витратила величезний запас емоцій:

"Ми витратили колосальний обсяг енергії, насамперед ментальної. Тепер важливо заспокоїтися, бути разом і вже завтра повернути нервову енергію, яка найважливіша".

Свій наступний матч Фіорентина проведе 14 грудня проти Верони в рамках Серії А.