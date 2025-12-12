Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.

Це була не остання гра київського Динамо в цьогорічній єврокубковій кампанії, але підсумкова поразка від команди, яка в італійській Серії A ще не виграла жодного матчу (фантастика!), а також подальші результати конкурентів нівелювали вплив чинного чемпіона України на вирішення власної долі в Лізі конференцій. Дебют Ігоря Костюка на новій посаді команда також примудрилась зіпсувати, хоча в певні моменти гра столичного колективу навіть була цілком непоганої якості. Але Динамо само себе загнало до ситуації, де або перемога у Флоренції, або доведеться притримати амбіції до наступного сезону.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на стадіоні Артеміо Франкі (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Руслан Нещерет — 7,0. Пропущених м’ячів могло бути й більше, якби не голкіпер Динамо. Такого висновку легко дійти, коли починаєш пригадувати основні моменти цього протистояння. А суха статистика підказує, що порятунків воріт на рахунку Нещерета було цього разу аж сім. І навіть у ситуації з другим голом він був близьким до того, щоб стати героєм для своєї команди.

Олександр Тимчик — 4,5. Не надто якісне виконання передач до чужого штрафного й постійні проблеми під час швидких випадів суперників. Правий фланг оборони Динамо, можливо, і не був найбільш проблемною зоною для команди цього вечора, але й відзначати якось по-особливому виступ Тимчика немає підстав.

Владислав Захарченко (4,0) — Аліу Тіаре (4,0) — 4,0. Дебютант єврокубків + автор кількох привозів у попередніх матчах на внутрішній арені в загалом незіграній парі центральних захисників. Дійсно, що могло піти не так. Захарченка кинули під потяг у складі Джеко та Кіна, які й у найбільш досвідчених оборнців світу можуть вигравати боротьбу суто на досвіді, а Тіаре постійно вибирав позиції таким чином, щоб опинятись якомога далі цієї самої боротьби. От і прийшли два гола фактично за підсумком флангових передач. А могло й більше.

Владислав Дубінчак — 4,0. Наш давній знайомий Додо був чи не найкращим гравцем у складі Фіорентини, а відповідно його опонент у захисті Динамо отримав чималу кількість викликів на свою голову. І навряд чи хтось пригадає епізод, після якого до Дубінчака не буде претензій у боротьбі проти бразильця.

Олександр Піхальонок — 6,0. Свою результативну дію центральний півзахисник Динамо знайшов і в цьому матчі, та й узагалі останнім часом Піхальонок помітно додав ваги в контексті атакувального потенціалу команди. Пас під удар Михайленку був виконаний бездоганно, і ще кілька потенційно небезпечних передач від Олександра також претендували на загострення в чужому штрафному.

Микола Михайленко — 6,5. Класний постріл із дальньої відстані став винагородою для опорника Динамо за своєчасні долучення до атаки команди з глибини. І ще пара пострілів приблизного з того ж самого місця були заблоковані суперниками. Захисну компоненту в діях Михайленка також треба відзначати, адже вдалий пресинг на початку другого тайму на чужій половині й був ключовим для того, щоб команда Костюка відіграла бодай один гол відставання.

Микола Шапаренко — 6,0. Із одним створеним гольовим моментом для партнера та кількома невдалими спробами переведень в атаці півзахисник киян провів матч, який загалом можна вважати робочим, але від Шапаренка очікування все ж таки завжди вищі.

Назар Волошин — 6,0. Був певний етап сезону, коли вінгер Динамо стабільно відзначався результативними діями й, передусім, голами, але, схоже, що він добіг до завершення, і зараз Волошин наче й намагається дати команді належну динаміку попереду, але якщо суперник збирається з думками в грі в обороні, то ефективність Назара зменшується помітно. Цього разу він потурбував своїм ударом Де Хеа, але не більше того.

Едуардо Герреро — 5,0. Плащ-невидимка знову був на форварді киян.

Владислав Кабаєв — 5,5. Лівий вінгер Динамо розташовувався на фланзі, де грав Додо, і зрештою бразилець устигав нівелювати загрозу й від українця, хоча той у пресингу знову дав великий обсяг роботи.

Костянтин Вівчаренко — 5,0. Лише диво врятувало захисника киян від червоної картки за небезпечний підкат на останніх хвилині основного часу, а більше цікавих епізодів за його участі й не пригадати.

Андрій Ярмоленко — 6,0. Легендарний для Динамо гравець з’явився на полі наприкінці матчу й навіть устиг знайти позицію для удару головою, бо знову був залучений на позицію форварда. Але й постріл не вдався точним, і суперники в подальшому не дали розвернутись.

Олександр Яцик, Шола Огундана — заключні заміни від Костюка, які особливо нічого не принесли команді в атакувальній фазі, задля чого й виконувались передусім.