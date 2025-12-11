Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 11 грудня 2025 року.

Київське Динамо у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги конференцій у гостях поступилося італійській Фіорентині (1:2).

"Фіалки" відкрили рахунок у середині першого тайму, коли на 18 хвилині Мойзе Кін вдало пробив головою після подачі від колишнього захисника донецького Шахтаря Додо.

Потім на початку другого тайму команда Ігоря Костюка відігралася — Олександр Піхальонок отримав м'яч на лінії штрафного суперника, після чого відкинув під удар Миколі Михайленку, який потужно пробив точно у кут воріт "фіалок".

Проте останнє слово було за господарями поля, коли на 74 хвилині Альберт Гудмундссон вдало зіграв на добиванні і з воротарської лінії вразив ворота Руслана Нещерета, випередивши Миколу Шапаренка.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фіорентина — Динамо Київ у рамках п'ятого туру Ліги конференцій УЄФА-2025/26:

Фіорентина — Динамо Київ 2:1

Голи: Кін, 18, Гудмундссон, 74 — Михайленко, 55.

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Комуццо, Віті (Парізі, 67) — Додо (Куадіо, 86), Річардсон, Ніколуссі-Кавілья (Куаме, 66), Ндур (Мандрагора, 80), Фортіні — Джеко (Гудмундссон, 67), Кін.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Захарченко, Тіаре, Дубінчак (Вівчаренко, 70) — Піхальонок (Яцик, 77), Михайленко, Шапаренко — Волошин, Герреро (Ярмоленко, 70), Кабаєв (Шола, 77).

Попередження: Ндур, Гудмундссон, Куадіо — Дубінчак, Тіаре, Вівчаренко.