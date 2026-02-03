Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 3 лютого, розпочавшись о 21:45.

У рамках 23-го туру італійської Серії А-2025/26 у Болоньї місцевий однойменний клуб прийматиме Мілан.

[*] — положення в турнірній таблиці

ВІВТОРОК, 3 ЛЮТОГО, 21:45. СТАДІО РЕНАТО ДАЛЬ'АРА, БОЛОНЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАНЛУКА МАНГАНЬЄЛЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Мілан усе ще женеться за Скудетто в якості найближчого переслідувача лідируючого в турнірній таблиці Інтера, хоча й форма "россонері" в 2026 році не є ідеальною. Команда Массіміліано Аллегрі не знає смаку поразок у чемпіонаті Італії протягом 21 матчу, що є найдовшою подібною серією для клубів п'яти найкращих ліг Європи.

Після несподіваної домашньої невдачі в поєдинку з Кремонезе (1:2) у серпневому першому турі, Мілан поступався виключно в кубкових турнірах. Туром раніше "россонері" зіграли внічию з Ромою на виїзді, продовживши свою виїзну безпрограшну серію в чемпіонаті до 11-ти протистоянь. Поза власним полем у Серії А-2025/26 тільки Лаціо (7) пропустив менше голів, ніж Мілан (8).

Болонья тим часом переживає труднощі. Після здобутого якраз у дуелі з Міланом Кубка Італії у травні, форма "россоблу" зазнала неприємних для них змін. Зокрема, в останніх десяти матчах Серії А колектив Вінченцо Італьяно святкував звитягу тільки раз, внаслідок чого опинився в середині турнірної таблиці. У п'яти попередніх домашніх поєдинках чемпіонату клуб з однойменного міста набрав тільки один заліковий бал.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Аллегрі. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2.44, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 3.17. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.27.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Болонья: Равалья — Дзортеа, Геггем, Казале, Міранда — Фройлер, Моро — Орсоліні, Одгор, Камб'ягі — Кастро

Мілан: Меньян — Де Вінтер, Габбія, Павлович — Атекаме, Фофана, Модрич, Рабьйо, Бартезагі — Лофтус-Чік — Нкунку

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА