31-річний захисник приєднався до клубу з Флоренції на правах оренди з обов’язковим викупом.

Фіорентина офіційно оголосила про підписання центрального захисника Даніеле Ругані.

Як повідомляє пресслужба клубу, 31-річний футболіст перейшов із Ювентуса на правах оренди з обов’язковою опцією викупу за виконання визначених умов.

Ругані є вихованцем академії Емполі. Упродовж професійної кар’єри він виступав за Емполі, Ювентус, Ренн, Кальярі та Аякс, здобувши значний досвід як у Серії A, так і на міжнародній арені.

У чемпіонаті Італії захисник провів 177 матчів, ще 16 ігор у Кубку Італії та 2 — у Суперкубку країни. Також у його активі 19 поєдинків у Лізі чемпіонів та 8 — у Лізі Європи. Разом із Ювентусом Ругані п’ять разів ставав чемпіоном Італії, чотири рази вигравав Кубок Італії та двічі — Суперкубок.

Крім того, Даніеле Ругані має досвід виступів за національну збірну Італії — він сім разів виходив на поле у складі команди.