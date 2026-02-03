Італія

Обидві оренди розраховані до кінця сезону.

Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Болоньї Емілем Гольмом.

Орендну угоду з 25-річним шведом розраховано до літа 2026 року. У складі "старої синьйори" футболіст виступатиме під другим номером.

Також наголошується, що Ювентус зможе викупити Гольма за 15+3 мільйони євро, суму, яку буде розділено виплатами на три роки. Сам гравець у такому разі підпише контракт до літа 2030 року з окладом у розмірі 1,2 млн євро.

Водночас у зворотному напрямку до складу "россоблу" вирушив захисник Жуан Маріу, з яким підписано орендний контракт до кінця сезону.

Нинішнього сезону Гольм провів 19 матчів, у яких забив один гол та віддав п'ять асистів. На рахунку Маріу 13 поєдинків та одна гольова передача.

Після 23 турів Ювентус набрав 45 очок і посідає четверте місце у Серії А, а у Болоньї 30 балів та десята позиція.