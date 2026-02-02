Італія

Туринський клуб може підписати норвезького форварда до закриття зимового трансферного вікна.

Нападник Атлетіко Александер Серлот привернув увагу Ювентуса.

Туринський клуб планує підписати форварда до завершення зимового трансферного вікна.

Раніше Ювентус розглядав кандидатури Жана-Філіппа Матета з Крістал Пелес, Юссефа Ен-Несірі з Фенербахче та Мауро Ікарді з Галатасарая. Тепер клуб зосередився на Серлоті і може спробувати оформити трансфер найближчим часом.

Цього сезону 30-річний норвезький нападник забив 7 голів у 21 матчі Ла Ліги.

Раніше Серлотом цікавився Ліверпуль.