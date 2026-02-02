Туринський клуб може підписати норвезького форварда до закриття зимового трансферного вікна.
Серлот, getty images
02 лютого 2026, 21:00
Нападник Атлетіко Александер Серлот привернув увагу Ювентуса.
Туринський клуб планує підписати форварда до завершення зимового трансферного вікна.
Раніше Ювентус розглядав кандидатури Жана-Філіппа Матета з Крістал Пелес, Юссефа Ен-Несірі з Фенербахче та Мауро Ікарді з Галатасарая. Тепер клуб зосередився на Серлоті і може спробувати оформити трансфер найближчим часом.
Цього сезону 30-річний норвезький нападник забив 7 голів у 21 матчі Ла Ліги.
Раніше Серлотом цікавився Ліверпуль.