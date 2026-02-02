Нападник Атлетіко Александер Серлот привернув увагу Ювентуса.

Туринський клуб планує підписати форварда до завершення зимового трансферного вікна.

Раніше Ювентус розглядав кандидатури Жана-Філіппа Матета з Крістал Пелес, Юссефа Ен-Несірі з Фенербахче та Мауро Ікарді з Галатасарая. Тепер клуб зосередився на Серлоті і може спробувати оформити трансфер найближчим часом.

Цього сезону 30-річний норвезький нападник забив 7 голів у 21 матчі Ла Ліги.

Раніше Серлотом цікавився Ліверпуль.