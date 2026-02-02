Італія

Італійський клуб припинив роботу над можливим переходом українського оборонця та переключився на інші варіанти.

Італійський Сассуоло більше не зацікавлений у підписанні правого захисника донецького Шахтаря Юхима Коноплі. Про це повідомляє інсайдер Антоніо Парротто.

Керівництво клубу Серії А вирішило не продовжувати роботу над можливим трансфером 26-річного футболіста та зосередитися на інших кандидатах для підсилення позиції правого флангу оборони.

Причини відмови від угоди наразі не розкриваються, а офіційні переговори між клубами більше не ведуться.

У нинішньому сезоні Конопля провів 19 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Шахтар цікавиться захисником Сан Паулу.