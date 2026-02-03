Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках півфіналу Кубка англійської ліги-2025/26 зустрінуться лондонські Арсенал і Челсі (перший матч — 3:2).

Поєдинок відбудеться у вівторок, 3 лютого, на Емірейтс Стедіум у Лондоні, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.70, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 4.87. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.18.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Челсі: +1,0", представлений показником 1.75.

Коефіцієнтом 4.83 оцінена ймовірність того, що обидві команди заб'ють, зігравши внічию.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Тотал трьох варіантів: менше 3". На нього можна поставити з показником 2.19.

Слідкуйте за матчем Арсенал — Челсі на Football.ua.