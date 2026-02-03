Англія

Це рекордне підписання в історії лондонського клубу.

Крістал Пелес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Вулвергемптона Йоргеном Ларсеном.

Угода з 25-річним норвежцем розрахована на чотири з половиною роки.

За інформацією інсайдерів, сума трансферу склала 55,6 мільйонів євро, що є рекордним підписанням для клубу з Лондона.

Ларсен виступав за "вовків" з літа 2024 року, перебравшись із Сельти за 27 млн ​​євро.

Нинішнього сезону Йорген провів 26 матчів, у яких забив шість голів та віддав дві гольові передачі.

Після 24 турів Крістал Пелес набрав 29 очок і посідає 15 місце у турнірній таблиці АПЛ.