Італія

Рикошет після удару Еккеленкампа на старті другого тайму став вирішальним у поєдинку на Стадіо Фріулі.

У матчі 23-го туру італійської Серії А Удінезе вдома здобув несподівану перемогу над Ромою з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі був забитий на 49-й хвилині, коли стандарт у виконанні Юргена Еккеленкампа після рикошету від гравця стінки залетів у дальній верхній кут воріт Міле Свілара.

Перший тайм пройшов із помітною перевагою господарів. Удінезе кілька разів серйозно загрожував воротам Роми, а Свілару довелося рятувати команду після дальніх ударів Атти та Еккеленкампа. Римляни відповідали переважно контратаками, однак удар Малена після передачі Суле не став проблемою для Окоє.

Одразу після перерви фріуланці вийшли вперед. Штрафний удар Еккеленкампа завершився прикрим для гостей рикошетом, який повністю дезорієнтував голкіпера. Рома активно пішла вперед у пошуках відповіді, але зіткнулася з надійною грою оборони Удінезе та впевненими діями Окоє.

У компенсований час римляни були максимально близькі до порятунку. Спершу гол Крістанте скасували через офсайд, а вже на 97-й хвилині Окоє в неймовірному стрибку врятував Удінезе після удару Манчіні з кількох метрів. У підсумку Удінезе втримав мінімальну перевагу та перервав позитивну серію Роми, яка тривала чотири матчі поспіль у всіх турнірах.

Удінезе - Рома 1:0

Гол: Еккеленкамп, 49

Удінезе: Окоє — Соле, Крістенсен, Бертола (Кабаселе, 79) — Ехізібуе, Міллер (Саррага, 79), Карлстрем, Еккеленкамп (Дзаніоло, 90), Земура — Атта — Девіс (Гує, 56)

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо (Гіларді, 70) — Челік (Цимікас, 79), Крістанте, Ель-Айнауї (Пізіллі, 78), Веслі — Суле (Ваз, 78), Пеллегріні (Вентуріно, 67) — Мален

Попередження: Девіс, Крістенсен, Земура, Міллер, Гує — Ндіка, Манчіні, Ель-Айнауї, Пеллегріні