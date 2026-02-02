Італія

Румун чекає на закриття трансферного вікна.

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу поділився своїми думками після перемоги над Кремонезе (2:0) у поєдинку 23-го туру італійської Серії А.

«Я побачив зрілість у розумінні моментів матчу та способів досягнення перемоги. Щодо домінування у грі, ми весь час володіли ініціативою, хоча суперник не дозволяв нам багато чого.

Ми трохи зволікали з переміщенням м'яча, тому що нам не вистачало енергії, щоб атакувати їхню глибоку оборону, але перед перервою ми вийшли вперед.

Після перерви гра була трохи спокійнішою, оскільки, очевидно, далася взнаки певна втома, але було важливо перемогти, і ми це зробили.

Рішення щодо ротації, які я приймав раніше, відображають наш календар. Я давав відпочинок перед важливими матчами і піддавався критиці в ЗМІ. Попереду багато поєдинків, це збільшує ризик травм, але коли ми беремо участь у великій кількості турнірів, нам доводиться миритися з цим. Я не скаржусь, але скажу, що не можу дочекатися закриття трансферного вікна», – сказав Ківу.