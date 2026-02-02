Італія

Перехід нападника Крістал Пелес за 30 млн євро не відбудеться через результати поглибленого медичного обстеження.

Перехід форварда Жана-Філіппа Матета з Крістал Пелес до Мілана не відбудеться.

Як повідомляє Джанлука Ді Марціо, після додаткових перевірок та оцінок клуб ухвалив рішення не підписувати 28-річного француза.

За інформацією Даніеле Лонго, Мілан ухвалив таке рішення після поглибленого медичного огляду, який Матет пройшов сьогодні.

Раніше повідомлялося, що клуб погодив трансфер Матета з Пелес за 30 мільйонів євро.

У цьому сезоні Жан-Філіпп забив 10 голів та віддав два асисти в 34 матчах.