Іспанія

Обед Гомес Варгас перейшов до мадридського клубу після п’яти років у Сіетл Саундерс.

Мадридський Атлетіко офіційно оголосив про підписання молодого півзахисника Обеда Гомеса Варгаса, який перейшов із Сіетл Саундерс.

20-річний футболіст уклав контракт із іспанським клубом терміном на чотири з половиною сезони.

За даними Transfermarkt, сума трансферу становила близько 3 мільйонів євро, хоча деякі джерела повідомляють про угоду на рівні 8 мільйонів. У сезоні 2025 року Варгас провів 29 матчів у МЛС, у яких забив п’ять м’ячів.

Раніше Атлетіко також оголосив про придбання нігерійського нападника Адемоли Лукмана з Аталанти, продовжуючи активну трансферну кампанію.