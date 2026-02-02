Італія

Наполі орендував Аліссона Сантоса у Спортінга з опцією викупу.

Аліссон Сантос став гравцем Наполі, перейшовши до італійського клубу зі Спортінга.

Неаполітанський клуб офіційно оголосив про підписання 23-річного вінгера на правах оренди з можливістю подальшого викупу. Раніше повідомлялося, що Наполі заплатить 3 мільйони євро за оренду, а повноцінний трансфер може обійтися в 15 мільйонів євро.

У поточному сезоні чемпіонату Португалії Аліссон провів 17 матчів, проводячи на полі в середньому близько 10 хвилин за гру, та віддав одну результативну передачу.

Раніше Наполі відхрестився від пропозиції підписати Нкунку.