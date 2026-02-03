Іспанія

20-річний іспанський захисник уклав довгостроковий контракт із мадридським клубом, а угода стала рекордною для Ельче.

Мадридський Атлетіко оголосив про перехід молодого іспанського захисника Родріго Мендоси з Ельче. Про трансфер повідомила пресслужба столичного клубу.

Контракт із 20-річним футболістом розрахований на п’ять з половиною років. За інформацією журналіста Фабріціо Романо, сума угоди склала 16 мільйонів євро, а ще 4 мільйони передбачені у вигляді бонусів. Цей продаж став рекордним в історії Ельче.

У поточному сезоні Мендоса провів 20 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, відзначившись двома голами та однією результативною передачею. Молодий оборонець розглядається як перспективне підсилення оборонної лінії Атлетіко на майбутні сезони.

