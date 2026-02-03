Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 2 лютого 2026 року.

Удінезе у матчі 23 туру італійської Серії А на своєму полі мінімально обіграв Рому (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий на старті другого тайму, коли у воротах "вовків" відзначився Юрген Еккеленкамп.

Після 23 турів Рома набрала 43 очки і посідає п'яте місце у Серії А, а в Удінезе 32 бали та дев'ята позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Удінезе — Рома у рамках 23-го туру італійської Серії А-2025/26:

Удінезе - Рома 1:0

Гол: Еккеленкамп, 49.

Удінезе: Окоє — Соле, Крістенсен, Бертола (Кабаселе, 79) — Ехізібуе, Міллер (Саррага, 79), Карлстрем, Еккеленкамп (Дзаніоло, 90), Земура — Атта — Девіс (Гує, 56).

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо (Гіларді, 70) — Челік (Цимікас, 79), Крістанте, Ель-Айнауї (Пізіллі, 78), Веслі — Суле (Ваз, 78), Пеллегріні (Вентуріно, 67) — Мален.

Попередження: Девіс, Крістенсен, Земура, Міллер, Гує — Ндіка, Манчіні, Ель-Айнауї, Пеллегріні.