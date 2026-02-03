Англія

20-річний сенегальський захисник продовжить кар’єру в лондонському клубі за довгостроковим контрактом.

Центральний захисник Мамаду Сарр знову став гравцем Челсі після завершення орендної угоди зі Страсбуром. Про повернення футболіста повідомила офіційна пресслужба лондонського клубу.

Сенегалець із серпня 2025 року виступав у складі французької команди на правах оренди, хоча раніше вже був повноцінним гравцем Страсбура. У сезоні-2025/26 Сарр провів 18 матчів, але результативними діями не відзначився.

Контракт оборонця з Челсі діє до кінця червня 2033 року, а його трансферна вартість оцінюється у 25 мільйонів євро. Свій дебют за лондонців він здійснив у груповому етапі Клубного чемпіонату світу-2025 у матчі проти Есперанса, який завершився поразкою Челсі з рахунком 0:3.

На міжнародному рівні Сарр має чотири поєдинки за збірну Сенегалу, з якою став переможцем Кубка африканських націй.