20-річний сенегальський захисник продовжить кар’єру в лондонському клубі за довгостроковим контрактом.
Мамаду Сарр, ФК Челсі
03 лютого 2026, 09:50
Центральний захисник Мамаду Сарр знову став гравцем Челсі після завершення орендної угоди зі Страсбуром. Про повернення футболіста повідомила офіційна пресслужба лондонського клубу.
Сенегалець із серпня 2025 року виступав у складі французької команди на правах оренди, хоча раніше вже був повноцінним гравцем Страсбура. У сезоні-2025/26 Сарр провів 18 матчів, але результативними діями не відзначився.
Контракт оборонця з Челсі діє до кінця червня 2033 року, а його трансферна вартість оцінюється у 25 мільйонів євро. Свій дебют за лондонців він здійснив у груповому етапі Клубного чемпіонату світу-2025 у матчі проти Есперанса, який завершився поразкою Челсі з рахунком 0:3.
На міжнародному рівні Сарр має чотири поєдинки за збірну Сенегалу, з якою став переможцем Кубка африканських націй.