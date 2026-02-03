Італія

У "вовків" буде опція викупу 24-річного іспанця.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Баварії Браяном Сарагосою.

Орендна угода з 24-річним іспанцем розрахована до кінця сезону і включає опцію викупу футболіста за 13,5 млн євро при виконанні певних умов.

За даними ЗМІ, ці умови включають 50% ігрового часу у всіх матчах "вовків", а також потрапляння підопічних Джан П'єро Гасперіні до Ліги Європи або Ліги чемпіонів.

При цьому Рома виплатила три мільйони євро Сельті, де футболіст провів першу половину сезону — на його рахунку 26 матчів, два голи та чотири асисти.

Після 23 турів Рома набрала 43 очки і посідає п'яте місце у Серії А.