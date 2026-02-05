Італія

Нідерландець не знайшов спільну мову з тренером.

Новачок стамбульського Галатасарая Ноа Ланг висловився про свій відхід з Наполі. Його слова наводить ESPN.

«Як би простіше пояснити? Я не ладнав із тренером. Давайте забудемо про це.

Я знаю, що в Нідерландах багато хто думає, що це моя провина, але одного разу все розкриється. Зараз я з великою повагою ставлюся до клубу, з яким у мене контракт. У мене добрі стосунки майже з усіма.

Дев'ять із десяти чоловік не хотіли, щоб я йшов. Я вписався в колектив, старанно тренувався щодня, але коли мені все-таки вдавалося зіграти, про мене відгукувалися погано. Я був із цим зовсім не згоден. Щодо моєї гри, то я грав добре. Принаймні я так вважаю.

Справедливе ставлення є важливим, але я зовсім не відчував цього. Спочатку я хотів боротися і думав, що залишусь. Але влітку буде чемпіонат світу. Отже, рішення було ухвалене головним чином через це», – сказав Ланг.

Хто правий у цьому спорі наглядно демонструє статистика вінгера. У поточному сезоні Ноа Ланг відіграв за Наполі 27 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.