Україна

Донецька команда впевнено виграла третій контрольний матч на зимових зборах.

Донецький Шахтар здобув розгромну перемогу над тбіліським Динамо у контрольному матчі на зимових навчально-тренувальних зборах у Туреччині. Поєдинок, що відбувся 7 лютого в Анталії, завершився з рахунком 7:2 на користь українського клубу.

Матч розпочався невдало для гірників — уже на 2-й хвилині Динамо вийшло вперед. Втім, ще до перерви Шахтар не лише відігрався, а й повів у рахунку. Голами у першому таймі відзначилися Кауан Еліас, який зрівняв рахунок, захисник Динамо Гіоргі Мепарішвілі, що зрізав м’яч у власні ворота, а також Артем Бондаренко, який реалізував пенальті. Команди пішли на перерву за мінімальної переваги донеччан.

У другому таймі підопічні Арди Турана повністю домінували на полі, забивши ще чотири м’ячі. Відзначилися Єгор Назарина, який оформив дубль, Лукас Феррейра та нігерійський нападник Проспер Оба, для якого цей гол став дебютним у складі Шахтаря.

Шахтар – Динамо Тбілісі – 7:2

Голи: Адріан, 2 – Кауан Еліас, 18; Мепарішвілі, 23 (аг); Бондаренко, 45 (пен.); Назарина, 48, 88; Лукас Феррейра, 58; Оба, 64.

Це був третій контрольний матч команди Арди Турана на зимових зборах у Туреччині. Раніше Шахтар поступився німецькому Гроссашпаху (1:2) та обіграв латвійську Ригу (2:1).

Наступний спаринг гірники проведуть 10 лютого проти черкаського ЛНЗ. Початок матчу — о 16:00 за київським часом.