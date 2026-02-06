Італія

Імператор може вдруге увійти до керівництва рідного клубу.

Як повідомляє авторитетний італійський інсайдер Ніколо Скіра, легенда «вовків» близький до повернення в структуру Роми. За даними джерела, наразі триває активний діалог між Тотті та родиною Фрідкін, яка володіє клубом. Сторони обговорюють можливість повернення Імператора до керівного складу команди.

Хоча посади поки не розголошується, йдеться про впливову роль у менеджменті джаллоросси. Це буде вже друга спроба Тотті проявити себе як функціонер: Після завершення кар'єри гравця він працював на посаді технічного директора клубу в період з 2017 по 2019 рік. Тоді Франческо залишив пост через розбіжності з попереднім керівництвом, заявивши, що його фактично усунули від прийняття рішень.

Франческо Тотті — абсолютний символ відданості Ромі. Він провів у клубі всю свою професійну кар'єру, встановивши вічні рекорди команди: 785 матчів та 307 забитих голів. Повернення такої фігури може стати сильним ходом для об'єднання вболівальників та керівництва.