Італія

Власники клубу обговорюють офіційну роль для легенди.

Клаудіо Раньєрі підтвердив, що власники Роми розглядають можливість повернення Франческо Тотті до клубу на офіційній посаді. Про це старший радник родини Фрідкінів розповів у коментарі Sky Sport, слова якого наводить SportMediaset.

"Я знаю, що Фрідкіни думають про це. Я сподіваюся, що Франческо також зможе бути корисним для Роми, бо він справді є частиною Роми", – заявив Раньєрі.

За інформацією італійських ЗМІ, контакти між сторонами тривають уже певний час. Наразі основна увага зосереджена на визначенні конкретної ролі та повноважень, які можуть бути запропоновані легендарному екскапітану Роми. Саме це питання вважається ключовим, з огляду на попередній досвід Тотті в управлінській структурі клубу.

Після завершення ігрової кар’єри у травні 2017 року Франческо Тотті одразу отримав посаду в Ромі, працюючи в ролі директора та технічного співробітника за часів власника Джеймса Паллотти. Однак тоді його функції були нечітко окреслені, а сам Тотті неодноразово зізнавався, що мав мінімальний вплив на ухвалення рішень і почувався відстороненим від ключових процесів у клубі. У підсумку це призвело до його відходу з керівництва.