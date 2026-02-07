Інше

Рішення про тренерський штаб ухвалять після повторного обстеження наставника.

Президент Федерації футболу Румунії Резван Бурляну прокоментував стан здоров’я головного тренера національної збірної Мірчи Луческу та можливі подальші кроки федерації у разі його вимушеної паузи в роботі.

Слова румунського функціонера наводить агентство AGERPRES.

За словами Бурляну, у Федерації футболу Румунії уважно стежать за ситуацією навколо здоров’я 80-річного фахівця. Представники ФФР кілька разів відвідували Луческу в лікарні.

"Можу сказати, що його стан покращився. Наразі він все ще перебуває в лікарні, але не через серйозну проблему, як це було кілька тижнів тому. Він під медичним наглядом, і ми очікуємо, що протягом найближчих днів його випишуть", — зазначив Бурляну.

Очікується, що найближчим часом Мірча Луческу вирушить за кордон для проходження другого медичного огляду. Орієнтовно до 20 лютого у Федерації отримають остаточні медичні висновки, після чого буде ухвалене рішення щодо його подальшої роботи на посаді головного тренера збірної Румунії.

"Наразі ми готові до будь-якого сценарію. Безумовно, ми будемо діяти відповідно в той момент, коли будемо знати стан здоров’я пана Луческу — спершу підтверджений лікарями на національному рівні, а потім іноземними фахівцями. Я б не хотів зараз обговорювати варіанти заміни, це було б некоректно щодо нашого головного тренера", — додав президент ФФР.

Нагадаємо, раніше у Мірчи Луческу загострилися проблеми із серцем на тлі перенесеного грипу, через що тренер кілька разів потрапляв до лікарні. Водночас сам фахівець запевнив уболівальників, що серйозної загрози його здоров’ю немає, заявивши, що "ситуацію з госпіталізацією було перебільшено.

26 березня 2026 року національна збірна Румунії має зіграти матч плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти команди Туреччини.