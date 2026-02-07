Німеччина

Завершилися пʼять матчів чемпіонату Німеччини.

В рамках 21-го туру німецької Бундесліги завершилося відразу пʼять поєдинків.

Дортмундська Боруссія продовжила свою переможну ходу в чемпіонаті Німеччини. На цей раз команда Ніко Ковача у важкому матчі здолала на виїзді Вольфсбург завдяки голам Юліана Брандта та Серу Гірассі. Ця перемога дозволила «джмелям» скоротити відставання від Баварії на три очки, але у «ротен» гра в запасі (проти Гоффенгайма).

Вольфсбург — Боруссія Дортмунд 1:2

Голи: Кулєракіс, 52 - Брандт, 38, Гірассі, 87

Вольфсбург: Грабара — Фішер (Бюргер, 17), Вавро, Кулєракіс, Белосян — Еріксен, Арнольд — Дагім (Сванберг, 83), Сіогай (Маєр, 65), Паредес (Ліндстрем, 64) — Амура (Пейчінович, 83)

Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле (Бенсебаїні, 88), Антон, Шлоттербек — Р'єрсон (Сілва, 69), Беллінгем, Нмеча (Озджан, 88), Свенссон — Баєр, Брандт (Чуквуемека, 88) — Гірассі

Попередження: Дагім — Шлоттербек

Штутгарт досить несподівано на виїзді поступився одному з аутсайдерів чемпіонату Німеччини Санкт-Паулі. «Шваби» пропустили двічі, знайшовши лише один аргумент у відповідь — єдиним голом гостей відзначився Левелінг наприкінці зустрічі.

Санкт-Паулі — Штутгарт 2:1

Голи: Саліакас, 35, Сінані, 55 (пен) - Левелінг, 90

Санкт-Паулі: Васіль — Дзвігала, Андо, Метс — Саліакас, Ірвін, Сендс, Пирка (Рітцка, 90) — Сінані, Альстранд — Карс

Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Ассіньйон, 69), Єльч, Гендрікс, Міттельштедт — Каразор (Андрес, 85), Штіллер — Ель-Ханнус (Левелінг, 46), Ундав, Фюріх (Буанані, 69) — Демірович (Аревало, 85)

Попередження: Ундав, Демірович

Майнц — Аугсбург 2:0

Голи: Амірі, 8 (пен), 79 (пен)

Майнц: Батц — Пош, Белль, Кор (Потульські, 81) — да Кошта, Амірі (Небель, 82), Сано, Сон (Мелоні, 88), Відмер (Мвене, 82) — Катомпа Мвумпа, Тіц

Аугсбург: Дамен — Чавес, Шлоттербек, Банкс (Цезігєр, 46) — Фелльхауер, Массенго, Реджбечай (Каде, 57), Вольф (Якич, 57) — Комур, Клод-Моріс — Грегорич (Гарбі, 57)

Попередження: Амірі — Клод-Моріс, Каде

Гайденгайм — Гамбург 0:2

Голи: Кенігсдорффер, 45+3, Філіпп, 78

Гайденгайм: Рамай — Буш, Маїнка, Гімбер (Бек, 77) — Траоре (Конте, 46), Нігюс (Зівзівадзе, 64), Дорш, Беренс — Дінкчі, Ібрагімович (Гонсак, 63) — Пірінгер (Шиммер, 46)

Гамбург: Фернандеш — Омарі, Вушкович, Ельфадлі (Торунаріга, 46) — Джатта, Самбі Локонга, Ремберг, Мугейм — Вієйра (Гочолеішвілі, 80), Кенігсдорффер (Мікельбренсіс, 68), Отеле (Філіпп, 68)

Попередження: Ельфадлі, Мікельбренсіс

Фрайбург — Вердер 1:0

Гол: Бесте, 13

Фрайбург: Атуболу — Огбус, Гінтер, Розенфельдер, Гюнтер (Юнг, 68) — Еггештайн, Остерхаге (Гефлер, 84) — Бесте (Макенго, 68), Манзамбі, Гріфо (Сузукі, 56) — Матанович (Шергант, 84)

Вердер: Бакхауз — Малатіні (Мбангула, 62), Фрідль, Кулібалі — Сугавара, Лінен (Мілошевич, 88), Деман (Агу, 62) — Шмід (Пуертас, 84), Стаге — Нжинмах (Грюль, 84), Топп

Вилучення: Манзамбі, 52