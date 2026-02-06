Італія

Наставник Ювентуса визнав хаос у діях своєї команди наприкінці матчу та іронічно прокоментував пенальті, але відмовився називати гру провальною.

Поразка з рахунком 0:3 на власному полі завжди є болісною, проте головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті закликає не робити трагедії з результату матчу проти Аталанти. Незважаючи на важкий рахунок на табло, фахівець зберігав спокій у спілкуванні з пресою, насамперед віддавши належне супернику.

"Вони були кращими за нас у ключові моменти. Коли справа доходить до перемоги з рахунком 3:0, можна лише привітати Палладіно та його гравців", — цитує тренера Sportmediaset.

Аналізуючи гру, Спаллетті виділив головну проблему Ювентуса цього вечора — відсутність холоднокровності. За його словами, коли гра ставала серйозною, футболісти приймали хибні рішення, а після першого пропущеного м'яча команда втратила структуру.

"Мені не сподобався кінець матчу. Ми були розкидані по полю, нам бракувало порядку та логіки. Команда виглядала роз'єднаною. Після 0:1 ми мали 4-5 моментів, але потрапили в хаос", — зазначив наставник.

Ключовим моментом зустрічі став пенальті, призначений за гру рукою захисника бьянконері Глейсона Бремера. Спаллетті прокоментував цей епізод із неприхованою іронією: "Це пенальті, бо він торкнувся м'яча рукою, цього досить. Не мені коментувати, моя робота інша", — заявив тренер.

Наразі головним завданням для тренерського штабу є ментальне відновлення команди. Спаллетті переконаний, що результат не відображає реального змісту гри. "Тепер мені просто потрібно переконати хлопців, що їхня гра була не такою поганою, як свідчить результат", — підсумував алленаторе.

Наступний матч Ювентус зіграє вже у неділю проти Лаціо в рамках 24 туру Серії А. Стартовий свисток о 21:45 за київським часом.