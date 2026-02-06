Італія

Блискуча перемога "богині".

Головний тренер Аталанти Раффаеле Палладіно поділився емоціями після розгромної перемоги над Ювентусом (3:0) в 1/4 фіналу Кубку Італії.

«Я дуже радий, дякую хлопцям, клубу та всім нашим чудовим уболівальникам. Ми присвячуємо їм цю перемогу, адже стадіон був як киплячий казан і надихав нас. Це був чудовий та чарівний вечір. У цьому турнірі ми хочемо пройти весь шлях до кінця.

Сьогодні ми діяли холоднокровно, коли це було необхідно, і надійно оборонялися, коли це теж було потрібно. Гравці, що вийшли на заміну, показали правильний настрій, що й відіграло вирішальну роль. Я можу розраховувати на всіх хлопців, і це мене тішить.

Я вражений силою та якістю гри Ювентуса. Ми протистояли Лучано Спаллетті, одному з найкращих тренерів Італії. Не забувайте, що останні місяці вони здобули чимало перемог, тому цей успіх для нас ще цінніший.

Це була збалансована гра, треба визнати, що вони мали шанси вийти вперед. Але мені подобаються саме такі відкриті матчі. У перерві я запитав хлопців, чи не хочуть вони грати трохи глибше, але вони хотіли атакувати. І мені це дуже подобається.

Нам потрібно було знову відкрити для себе ДНК Аталанти. Це група відмінних хлопців, всі вони дуже старанно працюють, щоб досягти результатів у трьох турнірах. Ми знаємо, що це складний місяць через участь у Серії А, Лізі чемпіонів та Кубку Італії.

Тепер я чекаю на прояви зрілості в наступному матчі проти Кремонезе. Ми надто часто показуємо відмінну гру у важливих матчах, а потім граємо нижче своїх можливостей проти команд, які, можливо, поступаються нам на папері, але не на полі. Так більше не може тривати, тому наступна гра буде для нас справжнім випробуванням», – сказав Палладіно.