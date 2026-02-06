Керівництво Наполі має намір запропонувати нову угоду центральному півзахиснику Скотту Мактомінею. Про це повідомляє видання La Gazzetta dello Sport

За даними джерела, збереження шотландця у складі є пріоритетним завданням для "партенопейців". Клуб готує контракт, розрахований до літа 2030 року, який передбачає суттєве збільшення заробітної плати футболіста.

Зазначається, що сам гравець задоволений своїм перебуванням у Неаполі та готовий обговорювати умови з боссами клубу.

Скотт Мактоміней виступає за Наполі з літа 2024 року. У поточному сезоні 29-річний півзахисник демонструє високу результативність: у 33 матчах в усіх турнірах він відзначився дев'ятьма забитими м'ячами та чотирма асистами. 