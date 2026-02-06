Італія

Італійський клуб прагне перепідписати шотландського хавбека на покращених умовах до 2030 року.

Керівництво Наполі має намір запропонувати нову угоду центральному півзахиснику Скотту Мактомінею. Про це повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

За даними джерела, збереження шотландця у складі є пріоритетним завданням для "партенопейців". Клуб готує контракт, розрахований до літа 2030 року, який передбачає суттєве збільшення заробітної плати футболіста.

Зазначається, що сам гравець задоволений своїм перебуванням у Неаполі та готовий обговорювати умови з боссами клубу.

Скотт Мактоміней виступає за Наполі з літа 2024 року. У поточному сезоні 29-річний півзахисник демонструє високу результативність: у 33 матчах в усіх турнірах він відзначився дев'ятьма забитими м'ячами та чотирма асистами.