Італія

Гравець очікує на розмову з клубом.

Швейцарський воротар Янн Зоммер проводить заключне півріччя в міланському Інтері, відповідно до чинного контракту.

Виконавець уже досягнув 37-річного віку, тож "нерадзуррі" активно вивчають ринок із приводу потенційної заміни для досвідченого футболіста й не квапляться при цьому пропонувати йому нову угоду.

Однак вирішальний раунд перемовин поміж клубом та гравцем ще попереду, про що повідомив сам Зоммер у останньому інтерв’ю.

"Новий контракт? Я зустрічатимусь із клубом найближчими тижнями, щоб обговорити це питання", — заявив швейцарський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Зоммера 29 матчів, 25 пропущених м’ячів та 15 "сухих" поєдинків.