Захисник відзначився 3 голами та 3 результативними передачами у п’яти матчах місяця.
Федеріко Дімарко, getty images
05 лютого 2026, 18:37
Захисник Інтера Федеріко Дімарко отримав нагороду Гравця місяця Серії А.
В онлайн-голосуванні вболівальників Дімарко обійшов Лоренцо Коломбо (Дженоа), Джонатана Девіда (Ювентус), Анастасіоса Дувікаса (Комо), Ніколу Крстовича (Аталанта) та Адрієна Рабйо (Мілан).
У січні Федеріко зіграв у п’яти з шести матчів Інтера, забив три голи та віддав три асисти. Загалом за сезон захисник провів 30 матчів, на його рахунку шість голів і 10 результативних передач.
Інтер лідирує в Серії А, випереджаючи Мілан на п’ять очок. Наступний матч нерадзуррі проведуть проти Сассуоло 8 лютого.