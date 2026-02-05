Італія

Захисник відзначився 3 голами та 3 результативними передачами у п’яти матчах місяця.

Захисник Інтера Федеріко Дімарко отримав нагороду Гравця місяця Серії А.

В онлайн-голосуванні вболівальників Дімарко обійшов Лоренцо Коломбо (Дженоа), Джонатана Девіда (Ювентус), Анастасіоса Дувікаса (Комо), Ніколу Крстовича (Аталанта) та Адрієна Рабйо (Мілан).

When the flank becomes a symbol of quality and volume of play.



Federico Dimarco is the @EASPORTSFC Player of the Month for January.

Now in #FC26#POTM #SerieA @easportsfcit pic.twitter.com/T2JdoIYCmi — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 5, 2026

У січні Федеріко зіграв у п’яти з шести матчів Інтера, забив три голи та віддав три асисти. Загалом за сезон захисник провів 30 матчів, на його рахунку шість голів і 10 результативних передач.

Інтер лідирує в Серії А, випереджаючи Мілан на п’ять очок. Наступний матч нерадзуррі проведуть проти Сассуоло 8 лютого.