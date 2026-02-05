Італія

"Нерадзуррі" продовжують боротьбу у трьох турнірах.

Президент міланського Інтера Беппе Маротта висловився про боротьбу за чемпіонство в італійській Серії А. Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

«Це конкуренція не лише з Міланом, а з усіма командами, які займають верхні рядки турнірної таблиці, оскільки вони можуть прагнути максимального результату.

Футбол змінився, тому той факт, що Мілан – єдина команда у цій групі, яка зосереджена на одному турнірі є перевагою.

Ми звикли до великої кількості матчів. Минулого сезону Інтер провів 64 матчі, дійшли до фіналу Ліги чемпіонів і виборювали Скудетто до самого кінця.

Інтер не повинен здаватися, а має вперто боротися, долаючи фізичну та психологічну напругу, яка супроводжує такий графік», – сказав Маротта.

Наразі Інтер випереджає Мілан на пʼять очок в турнірній таблиці Серії А.