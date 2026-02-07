Італія

Головний тренер Дженоа заявив, що сучасні трактування правил і надмірний вплив відеоповторів спотворюють футбол.

Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі різко розкритикував суддівське рішення про призначення пенальті у ворота його команди в компенсований час другого тайму матчу проти Наполі.

Нагадаємо, поєдинок завершився перемогою Наполі з рахунком 3:2, а вирішальний м’яч із 11-метрової позначки забив Расмус Хойлунд.

Після фінального свистка Де Россі не приховував розчарування та зізнався, що не розуміє сучасних трактувань правил:

"Я не знаю, що сказати. Ми — і я говорю за багатьох колег — просто не знаємо, що сказати. Окрім гіркоти та відчуття, що нам бракувало хитрості, ми нічого не розуміємо. Футбол, у який грали ми, більше не існує. Я вже не впевнений, у якому виді спорту працюю тренером", — заявив наставник генуезців.

Також Де Россі висловив невдоволення впливом VAR на гру, наголосивши, що сучасні інтерпретації правил шкодять футболу:

"Ці спотворені правила псують гру. Ми почали чіплятися за будь-який контакт. Я був прихильником VAR — якби він існував, коли я грав, мене рідше обманювали б. Але зараз ми надаємо йому занадто велику владу, і це небезпечно. Контакти у футболі завжди будуть, і через це ми всі постійно ризикуємо отримувати пенальті", — додав Де Россі.

Після 23 турів Дженоа займає 16-е місце маючи при цьому 23 очки. Наступний матч команда зіграє проти сусіда в турнірній таблиці — Кремонезе.