Італія

Українець з пенальті відкрив рахунок у грі.

Поєдинок італійської Серії А між Дженоа та Наполі розпочався зі справжньої драми. Вже у дебюті зустрічі Руслан Маліновський змусив трибуни стадіону Луїджі Ферраріс вибухнути оваціями.

Гольовий епізод виник миттєво після стартового свистка. Вже на 12-й секунді захисник неаполітанців Алессандро Буонджорно припустився фатальної помилки, вкрай невдало скинувши м'яч назад. Цим подарунком скористався нападник грифонів Вітінья: форвард перехопив м'яч, прокинув його собі на хід та вискочив віч-на-віч із голкіпером.

Воротар Наполі Алекс Мерет був змушений збивати опонента. Після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр вказав на 11-метрову позначку. До м'яча підійшов Руслан Маліновський і впевненим ударом розвів м'яч та воротаря по різних кутах.

Однак холодний душ на старті лише розізлив команду Антоніо Конте. Фаворити зустрічі зуміли швидко оговтатися зусиллями колишнім манкуніанцям: Гойлунн спершу відновив паритет, а згодом Наполі забив вдруге, вийшовши вперед ще у ході матчу. Відзначився накращий гравець минулого року чемпіонату Мактоміней.