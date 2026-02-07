Італія

Маріпан врятував команду у компенсований час.

Фіорентина втратила перемогу над Торіно у матчі Серії А, пропустивши вирішальний м’яч у компенсований час. Поєдинок на стадіоні Артеміо Франкі у Флоренції завершився результативною нічиєю, попри те що господарі були близькі до трьох очок.

Гості відкрили рахунок у першому таймі, коли Чезаре Касадеї вдало замкнув передачу з флангу, скориставшись помилкою в обороні Фіорентини. Господарі активно відповідали та створили низку моментів, однак голкіпер Торіно Альберто Палеарі неодноразово рятував свою команду.

Після перерви Фіорентина зрівняла рахунок завдяки ефектному удару Манора Соломона з-за меж штрафного майданчика. Невдовзі «Віола» вийшла вперед: Соломон розпочав атаку, Джек Гаррісон прострілив з правого флангу, а Мойзе Кін з першого дотику відправив м’яч у сітку.

Здавалося, що цього буде достатньо для перемоги, однак у компенсований час Торіно врятувався. Після стандарту Гільєрмо Маріпан виграв боротьбу в повітрі та точним ударом головою приніс гостям нічию.

Фіорентина — Торіно 2:2

Голи: Соломон, 51, Кін, 57 - Казадеї, 26, Маріпан, 90+4

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Понграчич, Парізі — Мандрагора, Фаджолі, Брешіаніні (Ндур, 73) — Гудмундссон (Гаррісон, 48), Соломон (Раньєрі, 85) — Кін (Пікколі, 85)

Торіно: Палеарі — Маріануччі, Маріпан, Коко — Лазаро (Абухляль, 69), Казадеї, Ільхан (Анжорін, 59), Гінейтіс, Обрадор (Педерсен, 46) — Куленович (Сімеоне, 59), Адамс (Сапата, 83)

Попередження: Додо, Комуццо — Лазаро, Маріпан, Маріануччі, Гінейтіс, Абухляль